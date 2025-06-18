Как выяснил RTVI, в Москве стартовал процесс над фигурантами уголовного дела о хищении 23 млн рублей у дочери Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова. Дело расследовалось 3,5 года. На скамье подсудимых девять фигурантов, которым помимо мошенничества следствие вменило создание организованного преступного сообщества. Адвокаты некоторых фигурантов настаивают, что их подзащитные были обычными дропперами, а за самой схемой стоят неустановленные мошенники с Украины.

Уголовное дело о хищении денег дочери Валерия Чкалова 82-летней пенсионерки Ольги Чкаловой рассматривает Симоновский суд Москвы. По версии следствия, в апреле 2021 года ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Далее последовала уже стандартная мошенническая «схема» о необходимости перевода деньги на безопасный счет.

Ольгу Чкалову обрабатывали в течение двух недель, пока она не согласилась: сначала через банкомат она отдала мошенникам 4,9 млн рублей, затем еще 18,4 млн рублей. Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, преступники уже успели раскидать похищенные деньги по нескольким банковским картам и обналичить в разных городах.

С заявлением в полицию обратилась внучка Ольги Чкаловой Дарья Богданова* — та самая, которая впоследствии будет признана иноагентом и в отношении которой возбудят уголовное дело о терроризме. Это произошло после того, как Богданова* поучаствовала в одном из интернет-стримов, где одобрительно высказалась о возможных бомбардировках Москвы, а также в своих соцсетях рассказывала о том, как оплатила надписи на украинских снарядах, которыми бомбили Донбасс. Сейчас правнучка легендарного советского летчика проживает за пределами России, а на родине объявлена в международный розыск и заочно арестована.

Спустя четыре месяца после того, как в апреле 2021 года Главное следственное управление МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении Ольги Чкаловой, были задержаны первые подозреваемые. Все они оказались уроженцами Бурятии. Сначала задержали трех человек, а впоследствии число фигурантов увеличилось до девяти человек. Всех их, за исключением одного обвиняемого (у него эпилепсия), поместили на время следствия в столичные СИЗО.

Их имена вряд ли что-то могут сказать широкой публике — Красиков, Бурлаков, Бурлаченко, Голуб, Зарембо, Згнетов, Николаев, Ряплов и Ульяновский. В основном все они жители глубинки. Как выразился в беседе с RTVI адвокат одного из подсудимых: «Собрали с деревень».

Например, одному из фигурантов дела Александру Красикову сейчас 35, и у него криминальное прошлое. На допросе после своего задержания мужчина рассказал, что в течение трех лет в селе, где он жил, Красиков был «смотрящим» и собирал деньги для тех, кто «находился в местах лишения свободы и болел туберкулезом».

Еще один фигурант дела, сидя на скамейке в коридоре суда (недавно его отпустили под домашний арест), рассказал RTVI, что тоже был задержан в Бурятии. На тот момент ему только стукнуло 19.

«В шесть утра пришли сотрудники московского уголовного розыска, задержали, посадили в самолет и увезли в Москву, — рассказал молодой человек. — Потом оказался в СИЗО, где просидел три с половиной года».

По словам подсудимого, телефонным мошенничеством он не занимался: «Мне 19 лет было, кому я буду звонить, там же психологию надо знать». При этом молодой человек не отрицает, что занимался переводами денег с карт. Говорит, что это якобы была подработка в интернете — мол, думал, что кто-то «гоняет крипту» и согласился зарегистрировать на себя под это банковскую карту. В оперативном видео, опубликованном МВД еще в 2021 году, парень рассказывает, что работал он так: «Приходил перевод денежных средств, на сумму 300-500 тысяч, он [куратор] скидывал номер карты и куда дальше перевести».

Дропперы — это люди, которые за деньги передают мошенникам данные своих банковских карт и электронных кошельков, которые потом используются для обналичивания криминальных доходов. 17 июня Госдума приняла в третьем чтении закон об уголовной ответственности для дропперов. Им будет грозить до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Адвокат одного из подсудимых сказал RTVI, что большинство фигурантов этого дела — типичные дропперы, а во главе схемы стоят мошенники с Украины, которые в деле не фигурируют. Еще один адвокат рассказал, что всего в данном уголовном деле далеко не только дочь Валерия Чкалова признана потерпевшей. Всего, по словам адвоката, потерпевшими проходят 16 человек, «и еще человек 30 свидетелями», которые, по словам защитника, такие же дропперы, но, в отличие от подсудимых, следствие сочло, что они не были осведомлены о том, что вовлечены в преступную деятельность.

Следствие и прокуратура же здесь более категоричны. Помимо обвинений в мошенничестве против подсудимых выдвинуты обвинения и создании преступного сообщества и участии в нем. А за это может грозить уже до 20 лет лишения свободы.

* включена в реестр иноагентов Минюста России