Измайловский районный суд Москвы заочно арестовал правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову* по делу о призывах к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом свидетельствует информация в карточке на портале судов Москвы.

По ч. 2 ст. 205.2 УК Богдановой* грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас она находится за пределами России.

Согласно данным в карточке, решение суда вступит в силу 6 ноября.

О деле против Богдановой* стало известно в апреле 2024 года. По информации ТАСС, поводом для уголовного преследования стали посты в соцсетях женщины с негативными высказываниями о российской армии, а также интервью, где она заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар. Источник РИА Новости утверждал, что дело завели, в частности, из-за интервью правнучки Чкалова публицисту Олегу Кашину*.

В мае МВД России объявило Богданову* в розыск. В июле Минюст внес ее в реестр иностранных агентов. 31 октября Росфинмониторинг внес правнучку Чкалова в перечень террористов и экстремистов.

Дарья Богданова* — правнучка советского летчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. Она имеет гражданство Израиля и живет за пределами России. В соцсетях Богданова* известна под ником Пепел Клааса.

Богданова* — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно данным на сайте организации, Богданова* проживает в бельгийском городе Левен.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов