Минюст России днем 12 июля дополнил реестр иностранных агентов, внеся туда двух человек и один проект. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

В список попали:

— блогер Дарья Богданова;

— медиапроект «Русский криминал» и его телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»;

— экс-муниципальный депутат Петербурга, юрист Анна Каруличева.

Кто такая Дарья Богданова*

Дарья Богданова* — правнучка советского летчика-испытателя и Героя СССР Валерия Чкалова. Она имеет гражданство Израиля и живет за пределами России. В соцсетях Богданова* известна под ником Пепел Клааса.

Женщина является активисткой движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно данным на сайте организации, Богданова* проживает в городе Левен (Бельгия).

В мае МВД объявило Дарью Богданову* в розыск по делу «о призывах к терроризму» с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В России женщине грозит семь лет колонии.

Причиной уголовного преследования правнучки Чкалова стали ее посты в соцсетях, а также опубликованное в конце января интервью, в котором Богданова* заявляла, что по Москве нужно нанести ядерный удар и призвала спонсировать ВСУ. Кроме того, женщина неоднократно негативно отзывалась о российской армии.

Что известно об авторах телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ»*

Авторами телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» (проект «Русский криминал») Минюст, согласно информации в реестре, считает Александра Шварева и Алишера Абдуллаева.

Шварев — бывший журналист «Росбалта», разыскиваемый в России по обвинениям в вымогательстве у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и публикации материалов, якобы порочащих честь российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова. Шварев получил политубежище в Латвии и уже несколько лет живет за границей.

Алишер Абдуллаев проходит вместе со Шваревым по делу о клевете на Усманова.

Кто такая Анна Каруличева*

Анна Каруличева* — бывший муниципальный депутат Петербурга от партии «Яблоко». В сентябре 2019 года ее избрали в совет муниципального округа «Нарвский», а в ноябре 2020 года ее полномочия были прекращены из-за проблем с декларацией.

В сентябре этого года Каруличева* собиралась вновь выдвинуться на муниципальных выборах. В Минюсте ее обвиняют в распространении фейков об избирательной системе России, а также о проводимой правительством политике.

«Я считаю, что Минюст внес меня в реестр из-за того, что я выдвигаюсь на выборах в муниципальные депутаты от “Яблока” с повесткой за мир и со мной идет команда. Конечно, я нахожусь в России. Я являюсь кандидатом на данный момент. Сегодня мне должны отказать в регистрации как кандидату в муниципальные депутаты по Нарвском округу, а потом и всей моей команде “Яблока”. Далее я буду, возможно, обжаловать этот отказ», — сказала Каруличева* в разговоре с RTVI.

Отвечая на вопрос, будет ли она обжаловать решение Минюста, экс-мундеп сказала, что пока не решила как поступить. «Возможно, посчитаю это бесполезной, бессмысленной тратой времени», — заключила она.

Дополняется.

*внесен(ы) Минюстом России в реестр иноагентов