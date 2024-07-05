Минюст России 5 июля в очередной раз обновил реестр иностранных агентов, добавив в него пять физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке оказались:

— журналистка Олеся Герасименко,

— расследователь Сергей Ежов,

— юрист «Института права и публичной политики*» Григорий Вайпан,

— бывший петербургский муниципальный депутат Федор Уткин,

— петербургский муниципальный депутат Сергей Трошин.

Кроме того, министерство исключило из реестра Рязанский Мемориал и Российский исследовательский центр по правам человека исключены в связи с их ликвидацией.

В прошлую пятницу, 28 июня, Минюст присвоил статус иноагентов экс‑ведущей ВГТРК Фариде Курбангалеевой*, политологу Константину Пахалюку*, экс-вокалисту рок-группы «Тараканы» Дмитрию Спирину*, бывшему члену СПЧ, юристу Илье Шаблинскому*, журналисту Александру Шуршеву* и политику Дарье Хейкинен*.

Общий реестр иноагентов Минюст России ведет с конца 2022 года, объединив в него четыре существовавших ранее разных списка. Закон о создании единого реестра президент России Владимир Путин подписал за полгода до этого, в июле 2022 года. Сейчас в перечне состоят более 760 человек и организаций.

С тех пор для присвоения статуса иноагента Минюсту стало достаточно указать, что новый фигурант реестра находится под «иностранным влиянием», то есть получает от иностранного источника поддержку или испытывает с его стороны воздействие, оказываемое «в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

По данным сервиса «Контур.Фокус» на начало марта 2024 года, за последние три года количество иноагентов в России выросло в 3,5 раза — до 579 пунктов реестра, передает РИА Новости. Сюда входят физлица, компании, СМИ и некоммерческие организации. Подавляющее большинство фигурантов списка (409 пунктов, или 70,6%) составляют граждане. Для сравнения: в начале марта 2021 года реестр Минюста включал всего пятерых физических лиц и 77 юридических лиц.

Из проанализированных «Контур.Фокусом» сведений следует, что в России наметилась тенденция к росту числа иноагентов без иностранного участия (и наоборот — к сокращению количества иноагентов с иностранным участием, доля которых составляет всего 1,1% от общего списка).

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов