Минюст России 28 июня дополнил реестр иноагентов, внеся туда шесть физических лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список попали:

журналистка, экс‑ведущая ВГТРК Фарида Курбангалеева;

политолог Константин Пахалюк;

экс-вокалист рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин;

бывший член СПЧ юрист Илья Шаблинский;

журналист и активист Александр Шуршев;

политик Дарья Хейкинен.

Неделей ранее, 21 июня, министерство юстиции внесло в перечень иноагентов кинорежиссера Романа Качанова*, юриста Алексея Прянишникова* (он, в частности, защищал якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в поход на Кремль), политтехнолога, экс-кандидата на пост главы Удмуртии Сергея Антонова*, экс-мундепов из Петербурга Владимира Волохонского* и Никиту Кириллова*. Кроме того, в реестр попал находящийся сейчас в СИЗО французский ученый Лоран Винатье, которого арестовали за недонесение на себя как на «иноагента».

Юрист Алексей Прянишников, комментируя присвоение ему статуса иноагента в России, рассказал RTVI, что никогда не исключал, что рано или поздно его фамилия может появиться в этом реестре.

«Это определенным образом осложнит мою работу. Но прорвемся», — признался он.

По данным сервиса «Контур.Фокус» на начало марта 2024 года, за последние три года количество иноагентов в России выросло в 3,5 раза — до 579 пунктов реестра, передает РИА Новости. Сюда входят физлица, компании, СМИ и некоммерческие организации. Подавляющее большинство фигурантов списка (409 пунктов, или 70,6%) составляют граждане. Для сравнения: в начале марта 2021 года реестр Минюста включал всего пятерых физических лиц и 77 юридических лиц.

Из проанализированных «Контур.Фокусом» сведений следует, что в России наметилась тенденция к росту числа иноагентов без иностранного участия (и наоборот — к сокращению количества иноагентов с иностранным участием, доля которых составляет всего 1,1% от общего списка).

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов