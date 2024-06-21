Минюст России 21 июня включил в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роман Качанов — автор фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус», а также сын создателя «Чебурашки» Романа Качанова. В «ДМБ» он сам сыграл каптера Геру Либермана, рассуждавшего о сусликах, которых никто не видит, но они есть. Качанов уехал из России, а летом 2022 года он дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

Также в список попали:

— юрист Алексей Прянишников (он, в частности, защищал якутского шамана Александра Габышева, который в 2019 году отправился в поход на Кремль);

— политтехнолог, экс-кандидат на пост главы Удмуртии Сергей Антонов;

— экс-мундеп из Петербурга Владимир Волохонский;

— экс-мундеп из Петербурга Никита Кириллов.

«Никогда не исключал, что рано или поздно смогу оказаться в этом реестре. Это определенным образом осложнит мою работу. Но прорвемся», — сказал Алексей Прянишников RTVI, комментируя внесение его имени в список иноагентов.

Кроме того, в реестр иноагентов внесен находящийся сейчас в СИЗО французский ученый Лоран Винатье, которого арестовали за недонесение на себя как на «иноагента».

Винатье — сотрудник НКО «Центр гуманитарного диалога», где занимается изучением евразийских конфликтов. Также он работал с НАТО и Международного комитетом Красного креста. По версии следствия, Винатье должен был передать в Минюст России данные, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, но не сделал этого. Также в Следственно комитете заявляли, что француз собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В прошлую пятницу, 14 июня, Минюст присвоил статус иностранных агентов комику Даниле Поперечному* и журналисту Станиславу Кучеру*.

В предыдущий раз — после долгого перерыва — Минюст пополнил реестр иноагентов 31 мая. В него попали, в частности, политик и журналистка Екатерина Дунцова*, правозащитница и бывший член ОНК Марина Литвинович*, а также движение жен мобилизованных «Путь домой»*.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов