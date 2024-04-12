Министерство юстиции России вечером в пятницу, 12 апреля, расширило реестр иностранных агентов: в него вошли журналисты Ася Казанцева* и Илья Барабанов*, а также псковский депутат от «Яблока» Николай Кузьмин*, правозащитник и сооснователь проекта «Зона солидарности» Иван Асташин*, писатель Иван Филиппов* и ООО «ИНОАГЕНТ АВК»*, учрежденное Андреем Карауловым*. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Минюст утверждает, что Казанцева* и Барабанов* распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Барабанов*, по мнению Минюста, «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Казанцева* же «принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом, а также в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», считает ведомство. Минюст также уведомил, что оба проживают за пределами России.

Два дня назад Илья Барабанов* сообщил, что в книжных магазинах Риги появилась его книга «Наш бизнес смерть», посвященная истории ЧВК «Вагнер» и ее создателя Евгения Пригожина.

Также сегодня из списка иноагентов были исключены «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова», общество с ограниченной ответственностью «ЗП» и автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ «Лилит».

Предыдущее пополнение реестра произошло неделю назад, 5 апреля. Тогда Минюст включил в число иноагентов писателя Михаила Веллера* и основательницу сети детских кафе «Андерсон» Анастасию Татулову*. Кроме того, в реестр попало «Российское социалистическое движение» (РСД), а также ООО «Институт нейрокогнитивных исследований» и ООО «Большая семерка». учредители которых ранее уже были признаны иноагентами.

Веллер* заявил RTVI, что не считает себя иноагентом, «вообще» не понимает, «что это за странные вводные и что из этого (внесения в реестр Минюста России. — Прим. ред.) следует». По словам писателя, «сегодня “иноагент” — это аналогия когдатошнего статуса “врага народа”».

Веллер сообщил, что не собирается в судебном порядке оспаривать свое включение в реестр иноагентов, поскольку тех, кто уже пытался это сделать, «на суде никто не хотел слушать», поэтому такие попытки — «совершенно пустая деятельность», которой незачем заниматься.

За неделю до этого, 29 марта, Минюст внес в реестр иноагентов зампреда партии «Яблоко» и депутата петербургского Законодательного собрания Бориса Вишневского*. В отличие от Веллера, он заявил RTVI о намерении оспорить присвоенный ему статус в суде.

«Никаких оснований для такого решения у Минюста нет. <…> Я являюсь агентом только своих избирателей — российских граждан, которые избрали меня депутатом», — сказал петербургский депутат.

Включая человека или организацию в единый реестр иноагентов, Минюст каждый раз публикует сообщение с обоснованием своих решений. Обычно ведомство при этом использует одни и те же формулировки — об участии в работе площадок иностранных СМИ и других иноагентов, о помощи в создании и распространении материалов иноагентов, о распространении недостоверной информации о ВС России, политике российских властей и принятых ими решениях. В некоторых случаях Минюст особо указывает, что новый фигурант реестра проживает за границей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов