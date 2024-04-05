Писатель Михаил Веллер* не считает себя иностранным агентом, поскольку с 1996 года является гражданином Эстонии. В разговоре с RTVI он заявил, что «вообще» не понимает, «что это за странные вводные и что из этого (внесения в реестр Минюста России. — Прим. ред.) следует».

«Я какой-то очень странный иноагент. Я не в курсе всех тонкостей протокола этого, как сказать… Звания, титула, формулировки? Этого “статуса”. Насколько мне известно, иноагент — это российский гражданин, который получает иностранные деньги. Мои заработки — от моих книг, которые всю жизнь издавались в России, которые покупали российские читатели <…> Но, разумеется, все мои сомнения — полные глупости. Потому что сегодня “иноагент” — это аналогия когдатошнего статуса “врага народа”», — сказал он.

Веллер* также добавил, что не собирается обжаловать включение в список иностранных агентов. Он отметил, что ему известны «несколько случаев», когда люди пытались обжаловать решение Минюста, аргументируя это тем, что они не попадают под этот статус.

«Но на суде их никто не хотел слушать. Зачем же заниматься совершенно пустой деятельностью?” — заключил писатель.

Помимо Михаила Веллера* вечером 5 апреля министерство юстиции России внесло в список иноагентов основательницу сети детских кафе «Андерсон» Анастасию Татулову*, а также «Российское социалистическое движение» (РСД)*, ООО «Институт нейрокогнитивных исследований»* и компанию «Большая семерка».

В скором времени реестр иноагентов может пополнить певица Алла Пугачева. О том, что Генпрокуратура инициировала запуск «процедуры признания» в отношении артистки, сообщал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Телеграм-канал Shot поделился предположением о том, что Пугачеву внесут в реестр Минюста в пятницу, 12 апреля, — за три дня до ее 75-летия.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов