Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* («Яблоко»), который вечером 29 марта попал в реестр иностранных агентов, собирается оспаривать это решение в суде. В разговоре с RTVI он заявил, что считает необоснованным включение в список.

«Вне всякого сомнения буду обжаловать это в суде. Конечно же, никаких оснований для такого решения у Минюста нет. Будем судиться и оспаривать. А как иначе? Я являюсь агентом только своих избирателей — российских граждан, которые избрали меня депутатом», — сказал петербургский депутат.

Отвечая на вопрос о том, что могло стать причиной присвоения этого статуса, Вишневский* призвал прочитать основания для такого решения на сайте Минюста.

«Для этого вообще ничего не требуется. Достаточно выражать критическую позицию в отношении действий власти», — отметил он.

Говоря о том, как статус иноагента повлияет на его деятельность, Вишневский* признал, что работать «будет сложнее».

«Но, тем не менее, будем работать. Обязательно», — заключил депутат.

Минюст в качестве обоснования решения о внесении Вишневского* в реестр указал, что он выступал «в качестве респондента» на площадках иностранных СМИ и иноагентов, высказывался против военной операции на Украине, участвовал в создании материалов иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

Помимо Вишневского* вечером 29 марта Минюст внес в реестр иноагентов адвоката Вадим Прохорова*, который представлял интересы оппозиционных политиков Бориса Немцова, Ильи Яшина* и Владимира Кара-Мурзы*. Также список пополнил правозащитный проект «Первый отдел»* — его создал адвокат Иван Павлов*, защищавший нескольких фигурантов дел о госизмене, включая журналиста Ивана Сафронова.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов