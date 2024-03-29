Вечером в пятницу, 29 марта, российское Министерство юстиции по уже сложившейся традиции внесло дополнения в реестр иностранных агентов. Судя по информации на сайте ведомства, в список включен зампред партии «Яблоко» и депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский*.

Кроме того, в реестр внесен адвокат Вадим Прохоров*, который защищал Бориса Немцова и осужденного оппозиционера Владимира Кара-Мурзу*. Также список пополнил правозащитный проект «Первый отдел»* — его создал адвокат Иван Павлов*, защищавший нескольких фигурантов дел о госизмене, включая журналиста Ивана Сафронова.

В пояснениях Минюста говорится, что Вишневский* выступал «в качестве респондента» на площадках иностранных СМИ и иноагентов, высказывался против военной операии на Украине, участвовал в создании материалов иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

После начала российской военной операции Вишневский* неоднократно поднимал тему частичной мобилизации: он, в частности, обращался в администрацию президента с просьбой выпустить указ о ее завершении, но получил ответ, фактически означавший отказ. Кроме того, зампред «Яблока» призывал Минобороны ограничить срок службы мобилизованных одним годом. В ведомстве ответили, что считают такое решение нецелесообразным.

Вишневский* также добивался привлечения к ответственности депутата Госдумы Андрея Гурулева, который призывал уничтожить 20% россиян, не поддерживающих политику президента Владимира Путина, и называл этих людей «гнилью».

По поводу Вадима Прохорова* Минюст указал, что он возглавляет фонд, внесенный в реестр ранее, и проживает за пределами России. Кроме того, ведомство утверждает, что адвокат «распространял недостоверную информацию» о политике и решениях органов власти Российской Федерации.

В обосновании решения по поводу «Первого отдела»* утверждается, что этот проект выступал против российской военной операции на Украине, распространял «недостоверную информацию» о решениях и политике властей России, участвовал в распространении сообщений и материалов иноагентов, а также сотрудничал с иноагентами. Кроме того, заявили в Минюсте, «Первый отдел»* якобы «распространял сведения, способствующие оказанию финансовой поддержки Украине и организациям», чья деятельность признана в России нежелательной.

При этом в сообщении министерства отмечается, что из реестра иноагентов исключено негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия по правам человека», которое занималось повышением квалификации специалистов. Решение исключить его из списка иностранных агентов было принято в связи с ликвидацией учреждения, пояснили в Минюсте.

В скором времени реестр иноагентов может пополнить певица Алла Пугачева. О том, что Генпрокуратура инициировала запуск «процедуры признания» в отношении артистки, сообщал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Телеграм-канал Shot поделился предположением о том, что Пугачеву внесут в реестр Минюста в пятницу, 12 апреля, — за три дня до ее 75-летия.

По данным сервиса «Контур.Фокус» на начало марта 2024 года, за последние три года количество иноагентов в России выросло в 3,5 раза — до 579 пунктов реестра, передает РИА Новости. Сюда входят физлица, компании, СМИ и некоммерческие организации. Подавляющее большинство фигурантов списка (409 пунктов, или 70,6%) составляют граждане. Для сравнения: в начале марта 2021 года реестр Минюста включал всего пятерых физических лиц и 77 юридических лиц.

Из проанализированных «Контур.Фокусом» сведений следует, что в России наметилась тенденция к росту числа иноагентов без иностранного участия (и наоборот — к сокращению количества иноагентов с иностранным участием, доля которых составляет всего 1,1% от общего списка).

* Внесен(а) Минюстом РФ в реестр иноагентов