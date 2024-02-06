В МВД «очень широко закрыли глаза» при проведении экспертизы слов депутата Госдумы Андрея Гурулева, который призывал «уничтожить гниль», не поддерживающую президента России Владимира Путина. Об этом RTVI заявил зампред «Яблока» Борис Вишневский, пообещав обжаловать решение суда по его жалобе на бездействие ведомства.

Заявление Вишневского о бездействии МВД при проверке высказываний Гурулева на экстремизм рассматривал Измайловский суд Москвы. На слушании была представлена справка о «лингвистическом исследовании» высказываний депутата от Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Москве.

Специалисты этого центра, как сообщил Вишневский, не усмотрели в заявлениях Гурулева «ни признаков возбуждения вражды и ненависти, ни негативной оценки группы лиц по политическому и прочим признакам, ни угроз и призывов к насильственным действиям».

Кроме того, в материалах проверки приводятся цитаты из заключения думской комиссии по этике, которая рассматривала высказывания Гурулева ранее, — о том, что слова депутата, входящего в комитет по обороне, представляют собой всего лишь «фигуру речи», а не призыв к насилию или угрозу.

«В ходе судебного разбирательства доводы заявителя подтверждения не нашли», — говорится в постановлении Измайловского суда, которое Вишневский передал редакции RTVI.

Зампред «Яблока» выразил уверенность в том, что если бы кто-то призывал «уничтожить» не оппонентов Путина, а его сторонников, отношение к такому высказыванию было бы совсем другим.

«Угадайте с трех раз, через сколько бы минут было уголовное дело, арест, суд и СИЗО? И какие были бы результаты “лингвистического исследования”?» — иронизирует Вишневский.

В качестве примера он привел дело художницы Саши Скочиленко, которую приговорили к семи годам колонии за замену ценников в «Перекрестке» на карточки с антивоенными лозунгами. По мнению Вишневского, в таких случаях «все нужное следствию, в том числе возбуждение политической вражды и ненависти, эксперты находят сразу».

Он считает, что в МВД «постарались и очень широко закрыли глаза», чтобы не увидеть экстремизма в призывах Гурулева к уничтожению оппонентов главы государства. До этого, напомнил Вишневский, он просил Генпрокуратуру проверить слова депутата, но оттуда его заявление как раз и было передано в МВД.

«Гниль должна быть хотя бы как-то уничтожена»

Заявление о необходимости «как-то уничтожить» россиян, несогласных с политикой президента России, депутат от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев сделал 15 октября в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, — а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, — чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — заявил генерал.

21 октября в комментарии для сайта Chita.ru Гурулев пояснил, что призывал уничтожать «врагов, которые пророчат поражение свой родине, раскол государства и его уничтожение».

23 октября Борис Вишневский сообщил RTVI, что обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку высказываний Гурулева. В обращении зампреда «Яблока» говорилось, что «целью таких заявлений <…> может быть разжигание массовых репрессий в Российской Федерации и гражданской войны».

В комментарии по этому поводу Вишневский подчеркнул, что высказывание Гурулева — первый прозвучавший в публичном поле призыв официального представителя власти к физическому уничтожению несогласных, и «оставлять [это] без последствий просто невозможно». Позже выяснилось, что Генпрокуратура передала обращение зампреда «Яблока» на рассмотрение в прокуратуру Москвы.

Призыв Гурулева «уничтожить» не поддерживающих политику Путина изучила думская комиссия по этике. Ее заключение было подписано председателем — Валентиной Терешковой.

В документе говорилось, что «выражение своего мнения по отдельным вопросам общественно-политической жизни государства является неотъемлемым правом депутата ГД, установленным законодательством РФ», и «использование в русском языке образных выражений, так называемых фигур речи, не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего».

В начале декабря Вишневский сообщил RTVI, что получил ответ из управления МВД по Восточному округу Москвы. В нем говорилось, что «по результатам проверки [высказываний Гурулева] нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено».

Ближе к концу декабря Вишневский обжаловал действия МВД и Генпрокуратуры, не усмотревших в словах Гурулева признаков экстремизма. Жалобу на незаконные действия (бездействие) прокурора и органа дознания (в порядке ст. 125 УПК РФ) подавал адвокат зампреда «Яблока» Андрей Чертков. В ней было указано, что ответ УМВД по Восточному району Москвы является «совершенно немотивированным и не содержит каких-либо обоснований принятого решения»:

«Прокурор Москвы в нарушение требований законодательства переправил заявление в заведомо неуполномоченный орган — ГУ МВД России по городу Москве. А орган дознания — УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве, где в итоге заявление было зарегистрировано, уклонился от проведения проверки сообщения о преступлении в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ».

19 января 2024 года Измайловский районный суд Москвы принял жалобу Вишневского к рассмотрению, итоги которого зампред «Яблока» теперь намерен обжаловать в Мосгорсуде.

Что еще говорил Гурулев

В начале декабря депутат Госдумы заявил о возрождении Смерша на территории новых регионов. Смерш — сокращение от «смерть шпионам», военная контрразведка СССР времен Второй мировой войны. По словам Гурулева, в России «зарождаются с помощью спецслужб Запада и есть те люди, которые становятся шпионами и диверсантами, которые у нас здесь гадят», и для борьбы с ними необходимо специальное подразделение.

В середине декабря Гурулев, выступая на одном из ток-шоу Соловьева, назвал «врагом» писателя Бориса Акунина* и заявил, что его надо «уничтожить».

«Независимо от того, где он находится — здесь, за границей, еще как-то, — человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша выживет», — поделился мнением депутат Госдумы.

В январе Гурулев в эфире телеканала «Царьград» предложил возродить в России систему трудовых лагерей ГУЛАГ, чтобы отправлять туда «идущих против государства». Таким образом он прокомментировал свои же призывы «уничтожить гниль».

«Я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда! Не только я этого хочу, но и народ хочет этого», — подчеркнул член думского комитета по обороне.