Измайловский суд Москвы принял к рассмотрению жалобу зампреда партии «Яблоко» и депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского на бездействие органов полиции, которые не выявили признаков экстремизма в заявлениях члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева. Депутат ранее назвал россиян, не поддерживающих политику президента Владимира Путина, «гнилью, которая должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

Вишневский сообщил RTVI, что первое судебное заседание по иску назначено на 26 января. Жалобу от его имени подал адвокат Андрей Чертков.

«В жалобе указано, что орган дознания <…> незаконно и необоснованно уклонился от проведения доследственной проверки сообщения о преступлении (а, скорее всего, вообще ее не проводил, ограничившись отпиской). Ответ УМВД является совершенно немотивированным и не содержит каких-либо обоснований принятого решения», — считает зампред «Яблока».

Борис Вишневский обвиняет в «незаконном бездействии» Управление внутренних дел по Восточному административному округу столичного главка МВД (УВД по ВАО ГУ МВД). Туда направили заявление петербургского депутата, изначально поданное на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Вишневский просил проверить высказывания Гурулева, сделанные в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 15 октября 2023 года.

Гурулев тогда рассказал, что во время поездки в Петербург сходил на спектакль, во время которого на большом экране «иноагент господин Макаревич* поет песни». Депутат возмутился, почему «мы все это видим, но молчим почему-то».

«И здесь я хотел бы обратить внимание на гражданскую позицию каждого. <…> Вот нетерпимости ко всему этому. Это же явные иноагенты. Это явные пораженцы. <…> Конечно, общество сплотилось. <…> Даже если мы все будем ходить тут, в носу ковыряться, президент победит на выборах. <…> Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое на 80% доверяет президенту, <…> чтобы вся эта гниль, которая осталась, она должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — заявил Гурулев.

Позднее Гурулев пояснил, что имел в виду не ту оппозицию, которая «идет верным курсом», а ту, «которая говорит, что надо срочно завершить СВО». «Это оппозиция или враги? Наверное, это враги, правда? А коль это враги, то к ним надо относиться как к врагам», — заключил он.

В октябрьском обращении к генпрокурору Вишневский указал, что считает призывы Гурулева «бесчеловечными и явно противозаконными». По мнению петербургского депутата, они «направлены не просто на разжигание ненависти по мотивам политической вражды, но к подрыву целого ряда положений Конституции Российской Федерации».

В декабре УВД по ВАО ГУ МВД, куда было перенаправлено обращение, отчиталось, что «по результатам проверки нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено».

*признан Минюстом России иноагентом