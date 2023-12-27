Зампред партии «Яблоко» и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обжаловал в Измайловском районном суде Москвы действия правоохранительных органов, которые не обнаружили признаков экстремизма в заявлениях члена комитета Госдумы по обороне Андрея Гурулева (документ есть в распоряжении RTVI). Парламентарий ранее назвал граждан России, несогласных с политикой президента Владимира Путина, «гнилью», которая «должна быть если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена».

Жалобу на незаконные действия (бездействие) прокурора и органа дознания (в порядке ст. 125 УПК РФ) подал адвокат Вишневского Андрей Чертков.

В документе сказано, что Генпрокуратура направила заявление Вишневского не в следственные органы, а в нижестоящую прокуратуру, заведомо не уполномоченную на проведение проверки.

«Прокурор Москвы, в свою очередь, в нарушение требований законодательства, также переправил заявление в заведомо неуполномоченный орган — ГУ МВД России по городу Москве. А орган дознания — УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве, где в итоге заявление было зарегистрировано, уклонился от проведения проверки сообщения о преступлении в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ: ответ органа дознания Вишневскому является совершенно немотивированным и не содержит каких-либо обоснований принятого решения», — сказано в жалобе.

Таким образом, отмечается в документе, указанные должностные лица и органы «от надлежащей проверки сообщения о преступлении и вынесении процессуального решения незаконно и необоснованно уклонились».

«Более того, с учетом фактических обстоятельств дела, изложенных выше, можно предположить, что доследственная проверка по заявлению Вишневского вообще не проводилась», — говорится в жалобе.

Также в документе содержится просьба признать незаконными действия (бездействие) Генерального прокурора России, прокурора города Москвы и органа дознания — Управления по Восточному административному округу Главного управления МВД России Москве при проведении проверки по заявлению, которое зампред партии «Яблоко» направил в октябре.

«И обязать указанные органы и должностных лиц незамедлительно устранить допущенное нарушение прав и законных интересов Вишневского», — сказано в жалобе.

Заявления Гурулева

15 октября 2023 года член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил в программе Владимира Соловьева на канале «Россия-1», что на грядущих президентских выборах Владимир Путин «победит капитально, так, что не снилось» западным лидерам.

«Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, — а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, — чтобы вся вот эта гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — сказал тогда парламентарий.

Позже в беседе с изданием «Чита.Ру» Гурулев пояснил, что имел в виду «врагов» России, ― ту оппозицию, которая выступает за срочное завершение военных действий на Украине.

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, которую возглавляет Валентина Терешкова, сочла высказывание Гурулева личным мнением и «фигурой речи». Использование таких выражений в русском языке «не является оскорблением и служит для прояснения мысли выступающего», заявили в комиссии по этике.

В свою очередь, депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский попросил Генпрокурора России Игоря Краснова провести проверку высказываний Гурулева. По мнению Вишневского, эти заявления можно расценивать как «возбуждение ненависти по мотивам политической вражды, а также публичным призывом к убийству людей». Генпрокуратура переслала заявление Вишневского в прокуратуру Москвы для проверки, а оттуда — в ГУ МВД по Москве.

4 декабря стало известно, что МВД не выявило признаков экстремизма в словах Гурулева. Вишневский тогда сообщил RTVI, что это решение будет обжаловано.