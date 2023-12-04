На новых территориях России создано управление, которое работает примерно таким же образом, как «Смерш» (сокращение от «смерть шпионам») — военная контрразведка СССР времен Второй мировой войны. Об этом заявил член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

В эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Гурулев заявил, что сегодня внутри России «зарождаются с помощью спецслужб Запада и есть те люди, которые становятся шпионами и диверсантами, которые у нас здесь гадят».

«Мы говорили про «Смерш»? Ну, говорили. Ну, создали управление, которое работает [примерно таким образом] на новых территориях? Создали», — сказал Гурулев (видеозапись размещена на платформе «Смотрим», уточненные цитаты приводятся в телеграм-канале Гурулева).

Он добавил, что «сегодня нам пытаются помешать и в тылу».

«Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе к вопросам защиты. Но защищаться — это одно, а другое — нападение, которому должны все эти шпионы подвергаться», — отметил Гурулев.

По его словам, диверсантам «прощения априори быть не может». «Нет смертной казни — должно быть пожизненное, и не в тюрьме он должен сидеть, а в тайге глухой корячиться <…> на благо родины», — отметил депутат.

«Смерш» просуществовал с 1943 по 1946 год. Эту спецслужбу называют самой эффективной контрразведкой военного времени, но и связывают с репрессиями неугодных. «Смерш» не являлся судебным органом и не мог выносить приговоры к расстрелу, из-за чего задержанные зачастую допрашивались и расстреливались во внесудебном порядке, «по законам военного времени».

Гурулев уже не впервые говорит про «Смерш». В июле он заявлял, что «очень хотелось бы, чтобы у нас “Смерш” в полную силу работал на освобожденных и приграничных к ним территориях».

«Сегодня, особенно в новых областях — в Луганске, Донецке, Херсоне, Запорожье — куча шпионов, затаившихся разведчиков и так далее. Для того, чтобы с ними бороться, нужен “Смерш”. Причем сил, которые есть сегодня, надо признать, явно не хватает, нам надо это дело усиливать, чтобы мы спокойно жили в тех областях, которые сегодня являются российскими», — отмечал он в январе в беседе с RTVI.

Тогда Гурулев поддержал таким образом идею зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, который предложил действовать по «особым правилам военного времени» в отношении «предателей, переметнувшихся к врагу и желающих гибели своему Отечеству». По словам Медведева, необходимо действовать «только по закону», но «вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени».

«Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей их результативно исполняющие», — отмечал политик.

В марте за возрождение «Смерша» для борьбы с «пятой колонной» выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Он заявил, что «у нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают».