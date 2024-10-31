Росфинмониторинг внес правнучку летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову* в реестр экстремистов и террористов. Это следует из обновленного списка ведомства.

В апреле стало известно, что на Богданову* завели уголовное дело о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК), в мае ее объявили в розыск. По данным ТАСС и РИА Новости, поводом к возбуждению уголовного дела стали посты правнучки Чкалова в соцсетях с негативными высказываниями о российской армии, а также интервью, в котором она рассуждала о возможности нанесения ядерного удара по Москве.

В июле Минюст России внес Богданову* в реестр иностранных агентов. Ведомство обосновало это тем, что правнучка Чкалова распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против военной операции на Украине, участвовала в сборе средств в поддержку ВСУ, а также в создании и распространении материалов иноагентов.

Богданова* имеет гражданство Израиля и живет за пределами России. Она участвует в проекте по сбору средств на дроны и другое оборудование для ВСУ. На сайте проекта местом жительства Богдановой* указана Бельгия.

Правнук Чкалова Игорь Чкалов в разговоре с «МК» предположил, что Богданова* «стала жертвой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется на территории Евросоюза, а также попала под влияние своего супруга — экс-психолога “Моссада”, имеющего украинское происхождение». По его словам, другие члены семьи не разделяют позицию девушки.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов