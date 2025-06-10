В австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, сначала была подтверждена гибель как минимум пяти человек, но вскоре число возросло до восьми, сообщает местное издание Kronen Zeitung. По предварительным данным, нападавший застрелен.

Муж одной из учительниц, которая забаррикадировалась в классе вместе с учениками, рассказал газете, что она слышала несколько выстрелов. Среди школьников, которым удалось убежать, много раненых, им оказывают медпомощь.

Полиция Штирии — федеральной земли, центром которой является Грац, предупредила в соцсети X о проводящейся в районе школы операции силовиков с участием полицейского вертолета. Она пояснила, что операцию начали в связи с выстрелами в здании школы. Также на место прибыли бригады аварийно-спасательных служб и антитеррористический спецназ Cobra.

Стрельба раздалась незадолго до 10 утра. Один из очевидцев сообщил, что было не менее 20 выстрелов. Предварительно, нападавший открыл огонь в двух классах, позднее его нашли мертвым в одном из туалетов. По информации издания, он был учеником школы и считал себя жертвой издевательств.

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