Автомобиль, в котором находился актер театра и кино Денис Матросов, столкнулся с машиной полиции в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на окружение Матросова.

«В результате ДТП с участием полиции пострадал актер Денис Матросов, у него повреждена нога. Он отвез сына в школу и возвращался домой, проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда столкнулся со служебным автомобилем», — сообщил собеседник агентства.

Авария произошла на Череповецкой улице около 10:45 мск, пишет ТАСС. В результате аварии также получили ранения двое полицейских. Сотрудники медицинских служб рассказали, что один из них находится в тяжелом состоянии. По данным телеграм-канала Mash, один из них получил перелом ноги и ушиб головного мозга, второй — сотрясение мозга и перелом костей таза.

«Я сейчас нахожусь в таком, мягко говоря, шоковом состоянии, переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось», — приводит слова Матросова телеграм-канал Shot.

По информации StarHit, автомобиль ДПС преследовал нарушителя в момент, когда произошло столкновение. В результате удара, автомобиль Матросова марки Porsche отбросило на тротуар на расстояние около 25 метров. Так как вблизи не было прохожих, никто из посторонних не пострадал.

Автомобиль зарегистрирован на супругу актера — Оксану Рудич-Каструбину, которая приехала на место происшествия сразу после того, как ей позвонил Матросов, пишет StarHit.

«Ни его жены Оксаны, ни сына в авто не было. Столкновение с автомобилем ДПС произошло примерно в 10:40 на улице Череповецкая. Денис проезжал светофор на зеленый свет. ДПС двигались по автобусной полосе со включенными проблесковыми маячками», — заявила пресс-секретарь Матросова Алена Мажарова Msk1.ru.

Она также рассказала, что 8 февраля Матросов должен был играть в спектакле «Сирано де Бержерак». В настоящий момент его участие в выступлении находится под вопросом, добавила Мажарова.

Денис Матросов проходил военную службу в Театре Российской армии. Позднее он вошел в актерскую труппу театра, где отработал восемь лет. С 2016 года является генеральным продюсером «Театра Дениса Матросова», супруга актера занимает в театре должность директора. С 2020 года Матросов является приглашенным режиссером в Московском областном театре драмы и комедии.