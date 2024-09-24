В Швейцарии завели уголовное дело из-за смерти человека в так называемой капсуле для самоубийства Sarco, пишет Associated Press (AP). По данным агентства, «ассистированное самоубийство» с использованием этого устройства произошло 23 сентября в коммуне Мерисхаузе.

Sarco — «капсула для самоубийства», разработанная австралийцем Филиппом Ничке. Чтобы она начала действовать, находящемуся внутри человеку необходимо нажать специальную кнопку, впускающую в капсулу азот. Через несколько минут человек засыпает и умирает от удушья. На разработку Sarco было потрачено более $1 млн.

Как сообщила Exit International, нидерландская группы поддержки людей, решившихся на «ассистированное самоубийство», из жизни с помощью устройства ушла 64-летняя женщина, страдавшая «тяжелым иммунным заболеванием».

В региональном отделении полиции уточнили, что по делу задержаны несколько человек — их подозревают в подстрекательстве и пособничестве самоубийству. Голландская газета Volkskrant сообщила, что полиция задержала одного из фотографов, который хотел снять использование Sarco. Полиция Шаффгаузена подтвердила, что он находится в отделении, но других деталей не привела.

Группа утверждает, что единственным человеком, который присутствовал при этом процессе был Флориан Виллет — сопрезидент компании The Last Resort, швейцарского филиала Exit International. Доктор Филипп Нитшке, работающий с компанией, в разговоре с AP добавил, что юристы в Швейцарии заверили организацию в том, что использование Sarco будет законным в стране.

При этом швейцарский министр Элизабет Бауме-Шнайдер во время заседания Национального совета заявила, что использование Sarco в стране незаконно.

«[Капсула] не соответствует требованиям закона о безопасности продукции, и поэтому не должна быть введена в оборот», — пояснила она.

AP пишет, что в июле прокурор Шаффхаузена направил адвокатам Exit International письмо, в котором говорится, что любой производитель «капсулы для самоубийства» может столкнуться с уголовным преследованием, если она будет применена в этом городе. Прокуроры в других регионах Швейцарии также указали, что использование «капсулы для самоубийства» может привести к судебному преследованию.

Швейцарское законодательство допускает ассистированное самоубийство, если человек может внятно объяснить свое желание и имеет физическую возможность сделать это самостоятельно. При этом «ассистент» не должен получать за это никакой материальной выгоды.

Кроме того, Швейцария — одна из немногих стран, куда иностранцы могут приехать, чтобы легально покончить с жизнью, и где есть ряд организаций, занимающихся этим вопросом. При этом активная прямая эвтаназия, под которой понимают непосредственное убийство из сострадания или по медицинским показаниям, в Швейцарии запрещена.

Некоторые парламентарии в Швейцарии утверждают, что закон неясен, и пытаются устранить «юридические лазейки», отмечает AP.

Профессор права и медицины Университета Цюриха Керстин Ноэль Фокингер в разговоре с порталом SWI подтверждал, что в сфере эвтаназии или ассистированного самоубийства грань между законностью и незаконностью очень тонкая.

«В худшем случае ее [капсулы Sarco] применение может иметь серьезные как административные, так и уголовные последствия, включая возможное нарушение положений швейцарских законов, регулирующих сферу производства медицинской продукции», — предупреждал Фокингер.

Профессор отмечал, что прежние формы ассистированного самоубийства резко отличаются от того, что предполагает капсула. Раньше желающих умереть всегда сопровождал врач и при этом всегда учитывались медико-этические нормы и рекомендации, утверждает Фокингер. В случае с Sarco все происходит без медицинского наблюдения и вместо лекарственного препарата используется азот.