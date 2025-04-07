В Красноярском крае задержали организатора и 11 участников группировки, которые похищали одиноких женщин и неблагополучных девушек и заставляли их заниматься проституцией. Об этом сообщает Главное следственное управление СК по региону.

По версии следствия, в 2018 году банду создал и возглавил 36-летний житель Красноярского края. Группировка, куда входили в том числе родственники и знакомые мужчины, а также иностранцы и жители других регионов России, действовала не только в Красноярском крае, но и в Новосибирской области. Организатор обещал своим подельникам высокий доход.

Банда существовала семь лет, в нее входило около 40 человек. Сообщество имело «высокую степень организованности, сплоченности и устойчивости, четкое распределение преступных обязанностей, жесткую дисциплину, безусловное подчинение членов сообщества руководителю», отметили в СК.

В группировке была своя структура — охранники, включая группу быстрого реагирования, операторы, водители, главный бухгалтер, кадровик. «Силовики» были вооружены ножами, газовым и травматическим огнестрельным оружием.

Преступники искали и похищали одиноких женщин и девушек из неблагополучных слоев, в том числе несовершеннолетних, и отбирали у них документы. Всего в занятие проституцией были вовлечены более 20 женщин. Для оказания ими интимных услуг арендовались сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты.

За побег, отказ заниматься проституцией, употребление алкоголя и другие «проступки» девушек избивали и наказывали штрафами, кратно превышающими их возможный доход. «Большинство женщин фактически оказывали интимные услуги бесплатно», — говорится в пресс-релизе СК.

В отношении 17 фигурантов и подозреваемых — 12 мужчин и пяти женщин в возрасте от 17 до 38 лет — возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества с целью организации занятия проституцией и участии в нем (ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК). Организатор арестован, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других задержанных фигурантов.