В одном из сел Усть-Таркского района Новосибирской области двое мужчин и одна женщина устроили стрельбу на автостоянке, в результате чего погиб 19-летний парень, 14-летняя девочка получила ранения. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Стрелявшие задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Инцидент произошел в начале лета. По версии следствия, в ночь на 3 июня трое фигурантов дела в пьяном виде приехали на автостоянку, где «произвели множественные выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых получили ранения 14-летняя девочка и 19-летний молодой человек».

«Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, а молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия», — отметили в СК.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

В ГУ МВД по региону уточнили, что инцидент произошел в селе Усть-Тарка на улице Лесной. При этом, по версии полиции, стрелявший действовал в одиночку.

«Между группой граждан произошел словесный конфликт, в результате которого 21-летний мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате стрельбы ранения получила несовершеннолетняя 2011 года рождения и мужчина 2006 года рождения, который впоследствии скончался. Несовершеннолетняя госпитализирована в медицинское учреждение», — заявили в ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области сообщила, что ход и результаты расследования уголовного дела у них на контроле.