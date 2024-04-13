Пять человек стали жертвами нападения мужчины, вооруженного ножом, в торговом центре Westfield в районе Бонди-Джанкшен на востоке Сиднея. Об этом 13 апреля сообщает 9News. В результате погибли шесть человек, в том числе нападавший.

Помощник комиссара полиции Нового Южного Уэльса Энтони Кук сообщил, что нападавшего застрелила сотрудница полиции, которая прибыла на место.

«[Сотрудница полиции] столкнулась с преступником, который к этому моменту перешел на пятый этаж [торгового центра], продолжила быстро идти за ним, чтобы догнать его. Он повернулся к ней лицом и поднял нож. Она выстрелила из огнестрельного оружия, и этот человек сейчас мертв», — рассказал он.

Кук добавил, что в результате нападения погибли пять человек. Газета The Sydney Morning Herald сообщила о восьми пострадавших, среди них один ребенок. Всех раненых госпитализировали. Состояние нескольких пострадавших, по словам собеседника издания, оценивается как критическое.

У российского посольства нет данных о россиянах, пострадавших в результате нападения в ТЦ в Сиднее, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Австралии.

После инцидента посетителей торгового центра эвакуировали, на место прибыли несколько машин скорой помощи. Власти призвали местных жителей избегать района, где произошло нападение.

Как пишет The Guardian, покупатели во время нападения спрятались в магазинах, расположенных в торговом центре.

«Это было страшно, это было ужасно… Мы затаились в магазине вместе с сотнями других людей», — рассказал изданию один из посетителей ТЦ.

Посетительница, которая находилась в спортивном зале в Westfield, сообщила, что увидела женщину, лежащую на полу в одном из магазинов. «Это было безумие, я этого не ожидала. Я думала, что умру», — рассказала она.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнования пострадавшим при нападении в ТЦ и их близким.

«Я получил информацию <…> о разрушительных событиях. К сожалению, сообщается о многочисленных жертвах, и все австралийцы в первую очередь соболезнуют пострадавшим и их близким. Мы от всей души сочувствуем пострадавшим и выражаем благодарность тем, кто оказывает им помощь, а также нашей отважной полиции и сотрудникам служб быстрого реагирования», — написал он на своей странице в X.

Что известно о нападавшем

Личность нападавшего пока не установлена, его мотивы выясняются. Посетители торгового центра рассказали, что мужчина был вооружен «большим клинком». Один из очевидцев рассказал The Sydney Morning Herald, что нападавший выглядел «рассеянным и хаотичным» и «просто бегал вокруг с ножом».

Представитель полиции Нового Южного Уэльса Энтони Кук сообщил, что на месте ЧП не было обнаружено улик, которые могли бы указывать на «мотив или идеологию» произошедшего. Отвечая на вопрос о том, не исключается ли версия о теракте, он сказал: «Мы ничего не исключаем».

Изначально местные СМИ со ссылкой на очевидцев писали о том, что у нападавшего мог быть еще один сообщник, а также что в ТЦ были слышны выстрелы. В заявлении полиции Нового Южного Уэльса говорится, что «критический инцидент начался с того, что в Бонди-Джанкшен мужчина открыл стрельбу».

Однако, по предварительным данным австралийской полиции, мужчина действовал в одиночку. Сотрудник одного из магазинов рассказал The Sydney Morning Herald, что в нападавшего выстрелили два или три раза.