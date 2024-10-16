Городской пляж Куджи в Сиднее закрыли после обнаружения «таинственных» черных шаров, которые выбросило на берег, пишет городской совет пригорода Рэндвика в Instagram*.

«Куджи-Бич закрыт до дальнейшего уведомления после того, как сегодня днем спасатели Совета обнаружили таинственные черные обломки в форме шаров, выброшенные вдоль пляжа», — сказано в публикации.

Шары были собраны и отправлены на тестирование. Пока неизвестно, из чего они состоят, однако специалисты предположили, что они могут быть образованы при соприкосновении нефти с мусором и водой.

При этом, по данным портового управления Нового Южного Уэльса, с судов не поступало сообщений о разливах нефти.

«Все суда обязаны сообщать о любых разливах соответствующим органам, включая Австралийское управление по безопасности на море, Транспортную службу Нового Южного Уэльса и Портовое управление», — сказано в заявлении.

Министр окружающей среды штата Пенни Шарп заявила, что Агентство по охране окружающей среды сотрудничает с другими правительственными учреждениями и экспертами-криминалистами, чтобы точно определить, что это за шары, каков источник загрязнения и какие риски они представляют.

«Советуем людям не плавать, Куджи закрыт. На других пляжах все в порядке, но мы надеемся как можно быстрее разобраться в этой довольно необычной ситуации», — сказала она.

Менеджер кампании по нефти и газу в Австралийском обществе охраны морской среды Луиза Моррис отметила, что подозревает, что «что-то произошло в открытом море», и морская жизнь может пострадать.

«Обычно смоляные шарики образуются в результате разлива нефти, которая смешивается с мусором, пластиком и т. д. Небольшие животные, которые живут на дне океана и поглощают осадок, начнут его глотать. Мы наблюдаем за птицами и другими животными, которые покрываются нефтью [на поверхности воды]. Это влияет на их способность летать, питаться и плавать», — сказал Моррис.

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