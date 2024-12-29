В московском СИЗО найден мертвым директор туристического клуба «Мен тревел» Андрей Котов, арестованный по обвинению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества*. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах назвал предварительной причиной смерти самоубийство.

«Котов найден мертвым. Предварительно, причина смерти — самоубийство. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник ТАСС.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщила, что Котова нашли мертвым в камере в воскресенье, 29 декабря, около 02:00.

Головинский районный суд Москвы 2 декабря отправил Котова под стражу до 28 января. Мужчину обвиняли по ч. 1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК (организация и участие в деятельности экстремистской организации), ему грозило до восьми лет лишения свободы.

По версии следствия, Котов был «учредителем туристического клуба, занимающегося организацией туристических поездок, на которых происходила пропаганда объединения ЛГБТ*».

По данным Baza, Котов, который не признавал вину, содержался в СИЗО «Водник». Обвинение настаивало, что вина Котова подтверждается его показаниями и осмотром телефона, однако защита указывала, что в материалах нет доказательств и даже не указано, как Котов принимал участие в ЛГБТ*.

Котов рассказывал, что во время задержания ночью к нему ворвались 15 человек, «избили его и угрожали электрошокером», пишет Baza. Помимо того, мужчина утверждал, что подвергся насмешкам, когда силовики во время осмотра смотрели интимные фотографии в его телефоне. Котов указывал, что информация о турах была опубликована в открытом доступе и никакого намека на ЛГБТ* в ней не было.

Проект «Можем объяснить»** со ссылкой на знакомых Котова пишет, что уже на второй день после ареста его поместили в карцер якобы за «нарушение внутреннего распорядка». Передачи мужчине не доставляли. Друзья бизнесмена допускали, что на него могли давить, «чтобы он дал показания о том, что в ходе туров действительно осуществлялась какая-то пропаганда».

Это первый случай гибели в российском СИЗО фигуранта дела об ЛГБТ-экстремизме*.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** внесен Минюстом в реестр иноагентов