В СИЗО Ростова-на-Дону умер один из фигурантов дела об участии в украинском националистическом батальоне «Азов»* Александр Ищенко. Об этом сообщил его адвокат на заседании в Южном окружном военном суде 31 июля, передает ТАСС.

По предварительным данным, Ищенко умер из-за проблем с сердцем, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе суда. Справку о его смерти планируется огласить 7 августа.

Ищенко присоединился к полку «Азов»* в качестве водителя вскоре после начала военной операции на Украине, пишет «Медиазона»**. Весной 2022 года он попал в плен в Мариуполе, а затем стал фигурантом уголовного дела. Ищенко вменялось участие в деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти.

Изначально по делу «Азова»* проходили 24 человека, в том числе девять женщин, работавших поварами в тыловом обеспечении на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Позже двоих фигурантов дела обменяли в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

В зависимости от степени участия и совершенных преступлений подсудимым вменялись действия, направленные на насильственный захват власти, участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, организация деятельности террористического сообщества и участие в деятельности террористической организации.

По версии обвинения, часть подсудимых весной 2022 года собирали информацию о местонахождении военнослужащих России и ДНР и передавали ее для обстрелов, а также сами обстреливали их позиции из автоматов.

Кроме того, по версии следствия, некоторые фигуранты дела готовились к насильственному захвату неподконтрольных им территорий ДНР. Большинство подсудимых не признали свою вину. Некоторые частично признали вину, подтвердив участие в «Азове»*, сообщало РИА Новости.

* признан в России террористической организацией и запрещен

** внесена Минюстом России в реестр иноагентов