Часть бывших студентов Северо-Кавказского федерального института (СКФУ) в Ставрополе, устроивших акцию протеста у здания вуза, были недовольны итогами сессии. Об этом заявили представители учебного заведения в разговоре с РБК.

Речь идет об учащихся из Туркменистана, причиной отчисления которых стало плохое знание русского языка. В качестве возможного решения проблемы им было предложено перевестись в вузы Курской или Белгородской области. Однако иностранцы отказались ехать в приграничные районы, опасаясь за свою жизнь, писал «Царьград».

«Часть уже бывших студентов оказались недовольны результатами сессии и бурно проявляли эмоции. Задержанные сотрудниками правоохранительных органов не являются студентами федерального университета», — приводит издание слова пресс-службы СКФУ.

Как рассказали в вузе, после прошедшей сессии несколько студентов было решено отчислить. Среди них оказались иностранцы, перед которыми встала необходимость вернуться домой. В СКФУ добавили, что в вузе прошла встреча консула Туркменистана Гадама Иламанова с учащимися.

Ранее издание «Блокнот-Ставрополь» сообщило со ссылкой на сотрудников МВД, что семеро студентов нарушили общественный порядок в Ставрополе 7 марта, после чего их задержали правоохранительные органы. Один из задержанных выкрикивал лозунги, дискредитировавшие Вооруженные силы России.

Представители полиции пояснили, что дежурная часть получила информацию об акции протеста от руководства СКФУ. В самом вузе уточнили, что учреждение продолжало работу в штатном режиме.

В ходе разговора с сотрудниками полиции задержанные употребляли нецензурную лексику и отказывались выполнять требования правоохранителей. После того, как задержанных доставили в отделение, в отношении шестерых из них были составлены протоколы по статьям о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и мелком хулиганстве. Седьмого задержанного было решено привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России.