Ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» достиг почти 6 млрд рублей, а количество потерпевших по уголовному делу превысило 2,3 тысячи человек. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

По его словам, этот теракт стал примером «качественного изменения криминальной направленности действий мигрантов-террористов». В целом, добавил Бастрыкин, террористическая активность иностранцев на российской территории в последнее время увеличилась и продолжает расти.

«Растет террористическая активность мигрантов. В первом квартале 2025 года совершено в 2,7 раза больше преступлений террористической направленности», — уточнил глава Следственного комитета.

Большая часть преступлений, к совершению которых причастны иностранцы, связана с незаконной миграцией, а среди тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных нелегалами, свыше 50% приходится на факты незаконного оборота наркотиков, заявил Бастрыкин.

«По итогам января-марта 2025 года отмечается рост на 15% числа преступлений, совершенных иностранными гражданами с 10 791 до 12 440», — уточнил глава СКР, напомнив, что в 2024 году, наоборот, намечалась тенденция к сокращению преступности среди мигрантов.

В борьбе с незаконной миграцией, по словам Бастрыкина, более активную роль должны играть работодатели — и на них же следует возложить больше ответственности за приезжих сотрудников.

«Нахождение мигрантов в России должно быть обусловлено только наличием контракта с работодателем. За его счет должно оплачиваться жилье иностранного работника, его медицинское обслуживание и страхование. Надо учитывать положительный опыт Республики Беларусь», — выразил уверенность руководитель Следственного комитета.

Ранее сегодня лидер думской фракции СРЗП Сергей Миронов призвал ввести в России социальный рейтинг мигрантов по образцу, уже реализованному в Китае. По его словам, соответствующее предложение он направил правительству.

Миронов убежден, что социальный рейтинг позволит оценивать уровень соблюдения мигрантами российского законодательства и при необходимости принимать решения о выдворении нарушителей вместе с семьями.