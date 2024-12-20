В Словакии остановили работу в цехах по ремонту техники ВСУ, подбитой или повреждённой во время боевых действий на Украине. Об этом рассказал министр обороны Словацкой Республики Роберт Калиняк.

Ремонтные мощности с 2022 года находились в городе Михаловце на востоке Словакии. Ремонт техники осуществляли специалисты из Германии.

По словам министра обороны Словацкой Республики, на закрытие цехов повлияло несколько факторов: сложность оформления техники в части толкования европейских таможенных правил, тарифы на транспортировку и изначально оговоренный временный статус мастерских.

«Это не сигнал. Просто ситуация изменилась. Поэтому, с моей точки зрения, их задачи также могли измениться. Я думаю, что они открыли что-то в самой Украине», — сказал Калиняк. Он подчеркнул, что с самого начала ремонтные мастерские должны были находиться в Словакии лишь временно.

Министерство обороны Германии заявило, что до конца 2024 года переведет ремонтные мастерские на свою территорию. В немецком ведомстве уточнили, что одной из причин такого шага являются «чрезвычайно сложные» процедуры ремонта, которые необходимо проводить на повреждённой украинской военной технике. В Германии считают, что Братислава намеренно тормозила работу цеха и демонстрировала незаинтересованность в продолжении его работы.

Другие ремонтные центры Германии расположены в Литве и Украине. «Ремонту украинских систем вооружения {после закрытия цехов в Словакии} ничего не угрожает», — заявили в министерстве обороны Германии.

В цехах в Михаловце проводили ремонт немецких бронетранспортёров Dingo ATF, самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), артиллерийских ракетных комплексов MARS II и зенитных самоходных установок Gepard (Flakpanzer Gepard).