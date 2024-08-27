В Смоленске суд приговорил 71-летнего местного жителя к девяти годам лишения свободы за жестокое убийство своей падчерицы и ее возлюбленного. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) России по Смоленской области.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Во время заседания свою вину он признал полностью. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что преступление произошло 19 июля 2023 года. В тот день фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своей падчерице, которая жила с сожителем. Между ними произошла ссора из-за того, что женщина не сразу открыла пенсионеру входную дверь.

В ходе конфликта мужчина, который зашел в гости к молодым людям, схватил нож и нанес множественные удары в грудь сначала падчерице, а затем и ее партнеру. От полученных ранений он умер на месте. Женщину госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось.

Отчим девушки покинул место происшествия, дошел до ближайшего кафе и продолжил пить алкоголь, а затем, в какой-то момент рассказал о произошедшем одной из работниц заведения. После чего, сотрудница кафе сообщила об инциденте в полицию.