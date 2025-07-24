В Адлерском районе Сочи женщина погибла из-за упавших обломков сбитого беспилотника, сообщает оперативный штаб Краснодрского края. Еще один человек получил тяжелые ранения, его госпитализировали.

В штабе уточнили, что в момент падения обломков БПЛА пострадавшие находились на улице.

«Это две женщины, которые в момент падения обломков находились на улице. Одна погибла на месте, вторую в тяжелом состоянии госпитализировали», — говорится в сообщении.

В результате ЧП в гаражном кооперативе произошло возгорание площадью 200 кв. м. В 2:51 пожар потушили.

Также в результате происшествия произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание достигло площади 200 кв. м. Пожар потушили в 2:51 мск, уточнили в штабе.

Кроме того, в ночь на 24 июля «произошло попадание по нефтебазе» на федеральной территории «Сириус», сообщил в телеграм-канале глава территории Дмитрий Плишкин.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — сказано в сообщении.

По данным Минобороны, в ночь на 24 июля средства ПВО уничтожили 39 БПЛА: 21 дрон над акваторией Черного моря, 11 — над акваторией Азовского моря, 7 — над Краснодарским краем.