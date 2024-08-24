Из-за усилившегося ветра в аэропорту Сочи не смогли приземлиться 20 самолетов, сообщила его пресс-служба. Воздушные суда ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Грозном и Элисте.

Сотрудники сочинского аэропорта обслуживают пассажиров и авиакомпании в усиленном режиме, работая по фактической погоде.

«Увеличено количество операторов кол-центра, выставлены дополнительные кулеры в зонах ожидания, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представители аэропорта отметили, что уже прибывшие в Сочи самолеты вылетают планово. При этом «вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан в связи с поздним прибытием самолетов».

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что севшие на запасных аэродромах самолеты возвращаются в Сочи. По его словам, сбой в работе сочинского аэропорта был связан с грозовой активностью и сильным ветром.

«Безопасность полетов — ключевой приоритет!» — написал Кореняко в своем телеграм-канале.

Помимо задержки рейсов, в Сочи из-за ухудшения погоды временно закрыли для купания все пляжи. «Мера принята для обеспечения безопасности отдыхающих в связи с ухудшением погоды — дождями и ветром», — объяснили в администрации города.

Неблагоприятный прогноз погоды в Сочи и на федеральной территории «Сириус» действует с 23 по 25 августа. В сочинской администрации отметили, что в этот период ожидаются дожди и ливни, а также усиление ветра 15-17 м/с.

«На малых реках и водотоках резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. На участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — добавили в пресс-службе администрации.