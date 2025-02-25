Двое сноубордистов, которые попали под сход лавины возле курорта «Роза Хутор» в Сочи, найдены и переданы врачам горнолыжного курорта, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта», — сказано в сообщении ведомства.

Лавина сошла накануне, 24 февраля, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». Два человека находились рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могли.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России уточнили «Фонтанке», что, по предварительным данным, два этих человека — жители Краснодарского края. О пропавшем туристе пока никакой информации нет. О том, является ли он их приятелем или они случайно оказались рядом во время схода лавины, также неизвестно.

В МЧС говорили, что спасательную операцию осложняют крутой рельеф и высокая лавинная опасность. На месте ЧП работают спасатели горнолыжного курорта, подразделений МЧС России и службы Кубань-СПАС.