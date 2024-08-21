В Сочи общественности, властям и экспертному сообществу представили большой проект по защите береговой линии в районе популярной у горожан и гостей города Приморской набережной. Это ключевая часть курорта, привлекающая тысячи туристов каждый день.

Глава города Сочи Андрей Прошунин и Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков ознакомились с деталями проекта, который представила руководитель группы компаний «ДЕСО» Анна Невзорова. Она рассказала о применяемых в работах технологиях, а также показала строительную площадку и описала этапы возведения берегозащитных сооружений.

Мэр Сочи Андрей Прошунин подчеркнул приоритетное значение представленного проекта для защиты берегов города. Он отметил, что после проведения испытаний, тестов и обсуждений инвесторы нашли оптимальное решение и начали его реализацию. Прошунин заверил, что проект был тщательно проработан и согласован на всех уровнях и позволяет избежать негативного воздействия на экологию акватории Сочи. Он также сообщил, что Приморскую набережную ежедневно посещают около 15 тысяч человек, и после завершения работ площадь популярной локации значительно увеличится.

В свою очередь, глава Союза архитекторов Николай Шумаков подчеркнул, что вопросы комфорта и эстетического обустройства Приморской набережной могут быть решены только после выполнения здесь комплекса берегозащитных работ.

Проект защиты береговой линии Приморской набережной в Сочи будет выполнен поэтапно. В рамках первого этапа ведется строительство двух глубоководных водопроницаемых волноломов и запланировано расширение пляжной зоны до тридцати метров. Кроме того, здесь, уже после окончания летнего курортного сезона, проведут демонтаж старых бун.

На данный момент в акватории установлено девять защищенных от коррозии металлических каркасов для первого волнолома. Вскоре эти каркасы будут заполнены натуральными камнями из сочинского карьера весом от пяти до семи тонн. Одновременно здесь же начнется сборка каркасов второго волнолома.

На строительной площадке продолжаются научные исследования, цель которых — уточнить необходимое количество волноломов для эффективной защиты всей береговой линии Приморской набережной. Обновленный пляж «Маяк», который вскоре будет защищен волноломами, планируется открыть в 2025 году, к началу летнего курортного сезона.