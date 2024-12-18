В Сочи в ночь на 18 декабря после мощных ливней вышла из берегов река Херота и затопила федеральную трассу и улицы города. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Краснодарскому краю, к утру уровень воды в реке поднялся до отметки опасного явления.

По данным ведомства, Херота затопила близлежащие низменные территории, а также придомовые территории на улицах Дачная и Петрозаводская.

Как пишет телеграм-канала Baza, из-за затопления перекрыта федеральная трасса Сочи — Адлер, а на железнодорожном перегоне Дагомыс — Мамайка сошли селевые массы.

Телеграм-канал Shot опубликовал несколько видео, на которых видно, как мощные потоки воды растекаются по улицам и сносят припаркованные автомобили. В некоторых частях города наблюдаются проблемы с электричеством.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил, что за минувшие сутки в Краснодарском крае выпало аномальное количество осадков, близкое к рекордным за всю метеоисторию.

«Метеостанция Сочи зафиксировала 104 мм (месячная норма 146 мм), Горная Карусель 1500 и Имеретинка — 106 мм, Адлер и Красная Поляна — 107 мм, Солохаул — 167 мм, Кичмай — 184 мм (126% от месячной нормы)», — написал он.

По словам Тишковца, в течение дня осадки пойдут на убыль, и с наступлением четверга прекратятся.