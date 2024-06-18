В Сочи сотрудники МЧС России третий день ведут поиски туристов, пропавших во время шторма. В пресс-службе ведомства сообщили, что в районе пляжа «Ривьера» волна накрыла 20-летнюю девушку из Липецкой области, а в поселке Лазаревское пропал 24-летний житель Красноярска.

По информации МЧС, девушку из Липецкой области накрыло волной и унесло в море во время прогулки по побережью, молодой человек из Красноярска пропал во время купания в шторм. Оба случая произошли 16 июня.

Поисковую операцию ведут спасатели Южного регионального отряда (ЮРПСО) МЧС России. Они уже обследовали акваторию Лазаревского и Центрального районов Сочи, прибрежную зону, а также акваторию Черного моря в километре от берега, рассказали в службе.

Пропавшая липчанка впервые приехала на море

Портал Sochi1.ru опубликовал видео, снятое случайным прохожим на пляже «Ривьера» в момент исчезновения девушки. На кадрах видно, как она вместе с молодым человеком стоит у воды, постепенно волны нарастают и все больше накрывают пару. В определенный момент волна сбивает молодых людей с ног и накрывает их с головой. Далее видно, как из воды удается выбраться только юноше.

Аника, сестра пропавшей в море девушки — Дианы, в беседе с «Газетой.ру» рассказала, что пляж, несмотря на шторм, был открыт, и во время случившегося вокруг были другие отдыхающие и спасатели, но никто не бросился помогать липчанке.

«Спасателей и спасательных кругов не было. Спасатели не стали сразу искать. И заявление в полицию от друга не взяли и сказали: «Только родственники». А родственники находятся в Липецкой области. Мы пытаемся дозвониться до органов весь день. Они даже не приняли еще дело. Не звонили в больницы и не рассылали фото о пропаже человека. Очень халатное отношение органов власти», — поделилась сестра пропавшей Дианы.

Она также уточнила, что ее сестра впервые поехала на море, а потому «многого не понимала», не знала. По мнению Аники, молодой человек, сопровождавший ее сестру, 30-летний Андрей, «должен был понимать всю опасность» и не подпускать девушку к бушующему морю.

В день исчезновения спасатели провели поиски с берега, а также обследовали на катере акваторию Черного моря от пляжа «Ривьера» до микрорайона Мамайка. На следующий день спасатели продолжили поиски в открытом море, говорится в сообщении пресс-службы ЮРПСО МЧС.

По данным Sochi1.ru, туристка приехала на отдых в Сочи из города Усмань Липецкой области.

Днем 16 июня синоптики объявляли штормовое предупреждение и сообщали об ухудшении погоды в Сочи и ближайших районах. Метеорологи также прогнозировали смерчи над акваторией Черного моря на участке Магри — Веселое. Администрация города рекомендовала воздержаться в этот день от отдыха у воды.