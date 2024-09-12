Частная военная компания (ЧВК) Banсroft из США пытается дестабилизировать ситуацию в Африке, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Таким образом он прокомментировал новость о выделении $1,4 млн на работу этой американской ЧВК в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

«Такой объем средств показывает, что ЧВК Banсroft не оставила попыток дестабилизации в странах Африки, в частности в ЦАР, и продолжает преступную деятельность в угоду собственным интересам», — сказал глава СОМБ в разговоре с «Африканской инициативой».

По его словам, присутствие ЧВК Banсroft всегда способствовало разжиганию конфликтов по всему миру. За короткое время пребывания в ЦАР эта ЧВК уже успела заработать дурную славу, утверждает Иванов. В частности, по его словам, «существуют доказательства многочисленных бесчинств по отношению к местному населению со стороны сотрудников ЧВК Bancroft».

«Степень народного недовольства достигла такого апогея, что центральноафриканцы на регулярной основе стали проводить митинги с требованием, чтобы ЧВК Banсroft немедленно покинула страну», — сказал глава СОМБ.

Иванов добавил, что выделяемые на ЧВК Banсroft средства могли бы пойти на образование, культуру или реальную безопасность, а не на «наемников, совершающих злоупотребления».

Присутствие Banсroft в Африке

Как пишет Associated Press (AP), ЧВК Banсroft работает в девяти странах, пять из которых находятся в Африке. Самое длительное присутствие организации — в Сомали, где она работает уже 15 лет, утверждает агентство.

Признаки присутствия ЧВК Banсroft в ЦАР появились осенью 2023 года, пишет AP. По словам основателя Bancroft Майкла Стока, там работают менее 30 сотрудников организации, которые помогают ЦАР с системами разведки, межведомственным сотрудничеством и правоохранительными органами. Он подчеркнул, что в американскую ЧВК в ЦАР были инвестированы $1,4 млн.

Большая часть общего финансирования ЧВК Banсroft поступает от грантов США и ОНН, указывает AP. В период с 2018 по 2020 год некоммерческая организация получила от США более $43 млн.

Правозащитные группы говорят, что отсутствие прозрачности в деятельности Banсroft породило «атмосферу недоверия» в стране, которая и без того переполнена вооруженными людьми.

«Неясная и непрозрачная деятельность в Центральноафриканской Республике только вызывает подозрения», — сказал Льюис Мадж, представитель правозащитной организации Human Rights Watch.

В то же время Сток выступил в защиту Banсroft. «Это совершенно нормально, когда правительство не афиширует, как оно защищает народ и государство», — сказал он агентству AP.