В подготовке переговоров между президентом России Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом по урегулированию украинского кризиса должны участвовать профессионалы, которые думают о том, как добиться взаимоприемлемого результата. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Двигаться к этому надо постоянно. Прорывов, видимо, не будет. Но логика мира, взаимодействия и наведения порядка в том, что касается действий украинского режима, должна возобладать. Я в это верю и надеюсь, что профессиональные усилия увенчаются рано или поздно должным результатом», — сказал сенатор.

По его словам, к переговорам Путина и Трампа следует подходить осторожно, профессионально оценив все возможности.

Карасин призвал посвящать меньше внимания комментариям в СМИ, потому что «это запутывает картину».

«Каждая из сторон, в том числе и другие стороны, третьи-четвертые, пытаются внести свою лепту, чтобы окончательно запутать ситуацию и усложнить ведение переговоров. Поэтому чем меньше комментариев по этому поводу, тем оно лучше», — заявил он.

Между тем, в Госдуме допустили, что встреча российского и американского лидеров может пройти в Беларуси. По мнению первого заместителя председателя нижней палаты парламента по международным делам Дмитрия Новикова, эта страна могла бы стать идеальной площадкой для переговоров глав двух государств.

«Вполне возможен такой формат, как “двадцатка” (G20. — Прим. RTVI). Самой хорошей площадкой для того, чтобы расставить правильные акценты в современной мировой европейской политике, была бы Беларусь», — сказал депутат в беседе с NEWS.ru.

При этом Новиков отметил, что Трамп сделал много важных заявок по внутренней политике, поэтому после вступления в должность у него вряд ли будет возможность полноценно окунуться в вопросы международной повестки.

Накануне, 12 января, будущий советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил о подготовке встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По его словам, точные рамки возможной встречи еще не определены, однако уже в ближайшее время могут состояться телефонные переговоры президентов США и России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что переговоры Путина и Трампа пока предметно не готовятся. По его словам, многие страны предлагают «свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты», но пока об этом говорить преждевременно.

«Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны», — заключил он.