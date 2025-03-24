Картина в кабинете президента Украины Владимира Зеленского, на которой изображен горящий Кремль, является «полной глупостью». Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, «нормальному человеку» не пришло бы в голову вешать подобные картины.

«Он воплотил свои мечты, видимо, мечты всех украинских неонацистов, раз заказал эту картину. Я думаю, что это так и останется его мечтой, черной мечтой — это не голубая мечта. У нас даже в голову бы никому не пришло заказывать картину с горящим Крещатиком, Банковой улицей — глупость полная. Думаю, что это показывает всю ограниченность его умственных способностей», — сказал Джабаров.

Ранее журнал Time опубликовал фотографию Зеленского, позирующим в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России. Также над кроватью Зеленского висит картина с тонущим в Черном море российским военным кораблем. Как признался в интервью изданию украинский лидер, холст с Кремлем в огне является его любимым.