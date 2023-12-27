В термине «англосаксы» нет негативного смысла, англичан так называли всегда. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал в интервью RTVI.

«Я в слове «англосакс» не вижу ничего негативного: англосаксы есть англосаксы, так всегда их называли», — сказал Карасин.

При этом, по мнению сенатора, отношения России и Англии никогда не были простыми.

«Мы, с одной стороны, относились к англичанам с уважением, с другой стороны — понимали, что нет ничего более загадочного, чем открытая английская улыбка», — считает Карасин.

Сенатор заявил, что у англичан есть «творческий подход к любой ситуации в любой стране». «Они считают, что любую страну, если посвятить этому определенные усилия, умственные и материальные, можно развернуть в нужную себе сторону. Именно поэтому Великобритания, являясь маленьким, сравнительно небольшим островным государством, владела половиной мира», — полагает он.

По словам Карасина, экс-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, «увидев нашего [президента СССР Михаила] Горбачева, поняла, что этот человек очень любит славословие, что он гибок, что он поддается внушению».

«Она тут же съездила и переговорила по этому поводу с [40-м президентом США Рональдом] Рейганом. И Рональд Рейган был убежден ею, что с этим человеком можно и нужно иметь дело. Что в результате мы получили? Перестройка, гласность, распад Советского Союза», — отметил сенатор.

В Большом толковом словаре говорится, что англосаксы — «общее название западногерманских племен, которые в V веке завоевали и колонизировали Британию». В официальной Концепции внешней политики России в разделе «Региональные направления внешней политики» есть пункт «США и другие англосаксонские государства».