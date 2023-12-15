Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов в программе RTVI «Что это было?», говоря о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году, выразил мнение, что «в одну воду нельзя войти дважды».

«Все, что когда-то повторилось в виде трагедии, второй раз повторяется в виде фарса. Первое правление Трампа, может быть, и не было для нас трагедией. Но то, что второй раз это может выродится в фарс, учитывая личность кандидата, — вполне возможно», — добавил он.

Он напомнил, что в 2016 году представители некоторых «политических сил» в России аплодировали и радовались победе Трампа на выборах, при этом во время его президентства американская сторона поддерживала антироссийское санкционное давление и предпринимала недружественные действия.

В качестве примера подобного поведения Денисов привел отказ бывшего лидера США встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине «под надуманным предлогом».