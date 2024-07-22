Президент Сербии Александр Вучич озвучил оценку реального положения дел в мире, когда заявил о подготовке Запада к прямому военному конфликту с Россией. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«В данном случае Вучич фактически обрисовал нынешнюю ситуацию. Я ничего к этому добавить не могу.<…> Идет открытая война против России, мы это хорошо понимаем, и наши парни дают отпор на поле боя и морально. Поэтому Вучич просто констатировал реальную ситуацию, существующую в мире», — отметил сенатор.

По мнению Карасина, западные страны «чужими руками за счет крови и жизни украинцев» ведут «открытое столкновение» с Россией.

О том, что западные страны готовятся к военному конфликту с Россией и делают это «быстрее, чем некоторые хотят видеть», Вучич заявил в интервью телеканалу TV Pink от 22 июля. Глава государства выразил мнение, что мир «движется к катастрофе».

«Все это подготовка к войне. Посмотрите, как формируются правительства военного времени, включая Европейскую комиссию. В России не будут разговаривать ни с кем из ЕС, потому что европейские политики видят в России врага», — заявил Вучич.

Сербский лидер отметил, что Запад хотел бы воевать с Россией «дистанционно», через другие страны. По мнению Вучича, это сейчас происходит на Украине.

В Кремле, комментируя слова сербского президента, заявили, что продвижение военной инфраструктуры НАТО представляет угрозу для России. «Блок конфронтационно настроенный, он, собственно, заточен под задачи конфронтации, он выполняет свои функции», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.