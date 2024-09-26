К высказываниям экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) о статусе российской военной операции на Украине нужно относиться спокойнее. Такое мнение в беседе «Лентой.ру» выразил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В интервью RTVI Стрелков заявил, что СВО уже давно закончилась, а на смену ей пришла «свирепая и беспощадная война», целью которой со стороны противников Москвы является полное уничтожение России.

«Вопрос заключается только в том, закончится ли это перерастанием конфликта из регионального в общемировой или дело ограничится территорией бывшей Российской империи/СССР», — сказал он.

Комментируя это высказывание, Джабаров отметил, что считает Стрелкова «так себе фигурой», которая оставила о себе недобрую память, после того, как он, будучи министром обороны Донецка, без боя сдал Славянск.

«По сути, бросил своих ребят, отошел, и оккупанты приблизились тогда к Донецку, пришлось делать все сначала. Я думаю, что Гиркин не настолько информированный источник, чтобы делать такие глубокие выводы, поэтому надо все-таки спокойнее относиться к нему, к его высказываниям. Я думаю, что он просто хочет привлечь к себе внимание», — считает сенатор.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стали два поста в его телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным. Материалы дела впоследствии засекретили.

Свою вину Стрелков не признал, а на приговор отреагировал фразой «служу Отечеству». После приговора его этапировали в ИК-5 в Кировской области, где он и отбывает наказание. 6 октября, как стало известно RTVI, Верховный суд РФ рассмотрит кассационную жалобу на приговор Игорю Стрелкову.