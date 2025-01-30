Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германию от нацизма освободили США — это «дань современной политической моде, а точнее современной политической конъюнктуре», которые не имеют ничего общего с исторической действительностью. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что капитуляция Германии в 1945 году произошла исключительно благодаря действиям Красной Армии. Для подтверждения этого сенатор призвал обратить внимание на надписи на Рейхстаге и рассмотреть фотографии с флагом, установленным на его куполе.

Вице-спикер Совфеда заявил, что слова немецкого канцлера являются «абсолютно безнравственными» по отношению к тем, кто одерживал победу над гитлеровским нацизмом.

«Да, это была антигитлеровская коалиция, но совершенно точно, это была решающая роль Красной армии и Советского Союза», — сказал Косачев.

Накануне Шольц назвал США освободителями Германии от нацизма и поблагодарил американцев за помощь в становлении демократии в стране. Он уточнил, что из-за этого факта его злит поддержка американским предпринимателем и политиком Илоном Маском правых политиков Германии.