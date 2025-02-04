В текущих отношениях между Россией и США есть «штришки», на которые не все обращают внимание, но они могут свидетельствовать о возможности возвращения к нормальному диалогу между странами. Об этом «Ленте.ру» заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

Он отметил, что когда президент США Дональд Трамп говорил о авиакатастрофе с пассажирским самолетом и военным вертолетом над Вашингтоном, он выразил искренние сожаления, рассказав, о том, что на борту были российские граждане.

«При [бывшем американском лидере Джо] Байдене такого не происходило. И было много таких штрихов. Трамп выдает себя антиподом Байдена, и в его логике восстановление нормальности в отношениях двух стран необходимо», — считает сенатор.

По словам Климова, пока администрация экс-главы государства уклонялась от диалога с Россией, за время президентства Байдена отношения Москвы и Вашингтона серьезно пострадали, поэтому «возвращение к нормальности воспринимается как чудо”.

Сенатор назвал диалог между Россией и США естественным и нормальным процессом, указав, что возвращение к нему стало возможно с приходом к власти Трампа.