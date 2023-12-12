Премьер-министр Польши Дональд Туск, избранный большинством голосов после вынесения вотума недоверия правительству Матеуша Моравецкого вечером 11 декабря, представил будущий кабинет министров. По словам польского президента Анджея Дуды, новое правительство будет приведено к присяге утром 13 декабря. Избрание Туска на пост премьер-министра может послужить развитию российско-польских отношений, предположил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».

«Не думаю, что кардинально поменяются [отношения]. Когда Туск стоял во главе Евросовета, он был достаточно резким в отношении России. Но у нас есть достаточно неплохой опыт общения Туска в качестве премьера с нашим президентом. Они общались в том числе, когда была трагедия с разбившимся самолетом под Смоленском (в результате крушения самолета польской президентской делегации Ту-154 в Смоленске в 2010 году погибли 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского, — прим. RTVI)«, — сказал Джабаров.

Вместе с этим, сенатор дал Туску позитивную оценку в сравнении с его предшественником, Матеушом Моравецким.

«Тот вообще был отмороженный премьер, который с такой ненавистью говорил о России, что лучше его никогда не слушать и не видеть», — пояснил он.

В связи с этим, два основных сценария, по которым может пойти дальнейшее взаимодействие между странами, по мнению Джабарова — это появление контактов или исчезновение той «откровенной враждебности», которую демонстрировал Моравецкий.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Польше в октябре 2023 года, правящая партия «Право и справедливость» уступила оппозиционной коалиции, члены которой получили более половины мандатов в сейме. Вопреки сложившейся расстановке сил, Анджей Дуда назвал действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого кандидатом на пост главы правительства. Несмотря на критику со стороны оппозиции, 27 ноября кабинет Моравецкого был приведен к присяге.

Однако новый кабинет министров не получил вотума доверия — в ходе голосования нижней палаты парламента против проголосовали 266 депутатов из 460. Как сообщил после этого спикер сейма Шимон Холовня, Дональд Туск стал единственным кандидатом, чья кандидатура поступила в президиум.