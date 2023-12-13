Секретарь ОНК и член Совета по правам человека при президента России Алексей Мельников в интервью RTVI сказал, что «не может относиться положительно» к ситуации вокруг избиения Никиты Журавеля сыном главы Чечни Адамом Кадыровым.

«К тому, что случилось с Журавелем, как правозащитник я не могу относиться положительно. Чувства мусульман понимаю насчет сожжения их главной книги. К сожалению, да, эта история станет показательной для тех, кто соберется осуществлять подобные действия по сожжению тех или иных религиозных книг. Не отношусь положительно к этому поступку», — сказал Мельников.

Говоря о том, как должны разрешаться подобные конфликты, правозащитник процитировал отрывок из Нагорной проповеди: «Блаженны милостивые, якоти сынами Божьими нарекутся» («Блаженны миротворцы, ибо наречены они будут сынами Божьими», — прим. RTVI).

Мельников также согласился с необходимостью верховенства уголовных законов в светском государстве. Говоря о возможном учащении случаев, когда подследственных будут направлять в Чечню, где им будет сложнее добиться защиты своих базовых прав, собеседник RTVI отметил, что в настоящий момент такой тенденции не наблюдается.

«Мы видим отдельные проявления среди мигрантских сообществ, которые пытаются установить какие-то свои правила привезенные. В Чечне я не вижу какой-то системности в том, что подобное может быть», — сказал он.

Он также признал необходимость уважать культурные особенности конкретного субъекта федерации, однако подчеркнул, что региональное законодательство не должно противоречить федеральному.

Избиение Никиты Журавеля

В мае 2023 года в соцсетях появился видеоролик, на котором 19-летний житель Волгограда Никита Журавель держит в руках горящий Коран на фоне Волгоградской соборной мечети. Ему были предъявлены обвинения в оскорблении чувств верующих, а также в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. Материалы дела были переданы в Чечню.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова поручила провести проверку информации об избиении Журавеля 15-летним Адамом Кадыровым в августе. В сентябре видеоролик с избиением Журавеля опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В МВД Грозного отказались возбуждать уголовное дело по итогам проверки избиения Журавеля, объяснив это возрастом Адама Кадырова. Позднее глава региона опубликовал видео, на котором Журавель извиняется за то, что сжег Коран, а также говорит о желании изучить ислам.