Во Флориде арестовали 49-летнюю женщину по имени Кэролайн Шоу после того как она подъехала к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и заявила, что у нее есть «срочное сообщение» для американского лидера. Об этом пишет The New York Post.

Как следует из полицейского протокола, 7 июля около 22:00 Шоу подъехала к южному входу резиденции на автомобиле Mercedes и остановилась на Южном бульваре. Подойдя к охране, женщина заявила сотрудникам Секретной службы, что ей необходимо срочно встретиться с Трампом, а затем призналась, что в ее машине находится оружие. Сам американский лидер в момент инцидента находился в Вашингтоне.

В итоге американку задержали и отправили под стражу по причине того, что действие ее водительских прав было приостановлено с 2023 года из-за неоплаченных штрафов, а регистрация принадлежащего ей автомобиля истекла еще в 2021 году.

На следующий день в суде женщина настаивала на своей невиновности по обоим пунктам обвинения. Судья установил ей запрет на контакты с президентом и посещение принадлежащих ему объектов. По состоянию на вечер четверга Шоу все еще находилась под арестом.

В 2024 году на Трампа было совершено две попытки покушения. В июле 2024 года в ходе предвыборного митинга в Бателе (штат Пенсильвания) 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь в сторону республиканца с близкого расстояния. В результате инцидента пуля задела правое ухо Трампа. В результате один человек погиб на месте, еще четверо получили огнестрельные ранения.

В середине сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп, агенты Секретной службы открыли огонь. Как выяснилось позже, они заметили вооруженного мужчину с автоматом АК-47, позже идентифицированного как Уэсли Раут. Он не успел совершить выстрел. Позднее он был задержан.