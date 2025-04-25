В США 43-летнему руководителю частной инвестиционной компании Райану Хемфиллу предъявили обвинения по 116 пунктам в насилии над шестью женщинами. По словам прокурора, мужчина подвергал девушек физическому и сексуальному насилию, накачивал их наркотиками и пытал электрошокером. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В публикации говорится, что Хемфилл знакомился с девушками в онлайн-сервисах SugarDaddy и Craigslist, которые специализируются на поиске подруг для состоятельных мужчин, готовых их содержать. Бизнесмен, по словам прокуроров, предлагал женщинам «большие суммы в обмен на секс и компанию», но потом либо отказывался платить, либо делал это фальшивыми купюрами.

По версии следствия, Хемфилл заманивал девушек в свою квартиру рядом с Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, где насиловал, накачивал наркотиками и пытал в течение нескольких часов, «иногда с помощью электрошокового ошейника и погонщика для скота».

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг уточнил, что с октября 2024 года обвиняемый предположительно подверг «многочасовому» насилию шесть женщин, причем снимал свои действия «на видеокамеры, разбросанные по всей квартире», превратив ее в «гротескную камеру пыток».

«Хемфилл иногда давал им пощечины и наносил удары кулаками, удерживал, а в некоторых случаях заставлял носить электрошоковый ошейник, предназначенный для скота», — пишет NYT.

По словам прокурора Брэгга, бизнесмен «систематически» угрожал девушкам, чтобы они не обращались в полицию, утверждая, что у него есть связи в правоохранительных органах и преступных группировках. Он пользовался своим юридическим образованием, чтобы убедить потерпевших в безнадежности их попыток добиться правосудия.

С одной из жертв Хемфилл составил соглашение, по которому обещал выплатить ей $2 тыс., если она заберет свое заявление, поданное в отдел полиции Нью-Йорка по расследованию сексуальных преступлений (Special Victims NYPD). Некоторых пострадавших он заставил записать видео с заявлениями о том, что они согласились на пытки добровольно.

Хемфилл не признал себя виновным по всем 116 пунктам обвинения в сексуальном насилии и других преступлениях. Его адвокат — государственный защитник, назначенный бесплатно на время предварительного разбирательства, — ходатайствует о том, чтобы бизнесмена перевели в психиатрическую лечебницу в связи с якобы имеющимися у него нарушениями из-за приема наркотиков.

«Обвиняемый говорил жертвам, что он неприкасаемый. Обвинительное заключение ясно дает понять, что он был неправ», — заявил журналистам окружной прокурор.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на слова помощника окружного прокурора Манхэттена Миры Керцер, гособвинение имеет все основания полагать, что выявленные шесть жертв — «лишь верхушка айсберга».

«Обвиняемый причинил этим женщинам огромные страдания и травмы, неоднократно насилуя их и пытая часами просто потому, что ему нравились их боль и страх», — сказал помощник прокурора.

AP отмечает, что следователи восстановили изображения с камер видеонаблюдения, установленных в квартире Хемфилла, на которых «видны десятки, если не сотни обнаженных женщин с завязанными глазами». «Следователи также обнаружили большое количество наркотиков, включая героин, кокаин, амфетамины и фентанил», — добавляет агентство.

Как сообщает New York Post, в 2015 году Хемфилла признали невиновным в удушении и угрозах ножом длиной в десять дюймов (25,3 см) бывшей девушке Кристине Леос. На суде мужчина признался, что ему «нравилось» душить подругу. При обыске в его квартире полицейские обнаружили тайник с оружием и коллекцию домашнего БДСМ-порно.