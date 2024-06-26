Геймер из американского штата Нью-Джерси специально прилетел во Флориду, чтобы избить другого геймера из-за спора в онлайн-игре. Как сообщил телеканал ABC News, 20-летний Эдвард Канг с молотком напал на мужчину, которого ранее никогда не видел, тот был госпитализирован с травмами.

По словам шерифа округа Нассо (Флорида) Билла Липера, подозреваемый пришел в дом своего обидчика на выходных с целью «вступить с ним в конфронтацию». Предполагается, что этому предшествовала некая «онлайн-перепалка», сказал Липер, назвав случившееся «странным».

Как отметил Липер, Канг, одетый во все черное, в перчатках и маске, предположительно, в ночь на 23 июня проник в дом жертвы через незапертую дверь, после чего совершил нападение с молотком.

Мужчина, на которого напал Канг, сумел повалить его на пол. На крики пришел отчим геймера, который помог обезвредить злоумышленника и удержать его на месте происшествия до прибытия правоохранителей.

«По прибытии они обнаружили значительное количество крови в прихожей дома и спальне жертвы», — сказал Липер, добавив, что Канг нанес своей жертве «серьезные» ранения в голову.

Канг был задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени и вооруженном ограблении со взломом. Отвечая на вопрос о мотивах нападения, он заявил, что жертва нападения якобы является «плохим человеком в Интернете».

По словам Липера, подозреваемый и пострадавший, предположительно, были знакомы по онлайн-видеоигре ArcheAge, они примерно одного возраста. В полиции в свете произошедшего напомнили, что взаимодействие в Интернете может иметь последствия в реальной жизни, и призвали надежно запирать двери.