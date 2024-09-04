Четыре человека погибли и более 30 пострадали в результате стрельбы в старшей школе «Апалачи» в американском городе Уиндер, штат Джорджия. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В государственном бюро расследований Джорджии сообщили, что девять человек были доставлены в больницы штата с огнестрельными ранениями. По данным CNN, для госпитализации как минимум одного пострадавшего понадобился вертолет, его доставили в клинику в Атланте, которая расположена примерно в часе езды от Уиндера.

Также источники телеканала уточняли, что среди пострадавших есть взрослые — одного доставили в больницу с огнестрельным ранением в живот. Сейчас он находится в операционной, добавили собеседники телеканала.

Полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. По предварительной информации источника в правоохранительных органах, им оказался 14-летний подросток. Точных данных о том, является ли он учеником школы «Апалачи», пока нет.

По данным CNN, после случившегося все школы округа Барроу, где находится школа «Апалачи», временно закрыли. Для безопасности к ним направлены наряды полиции.

Сообщение о стрельбе в школе поступило в экстренные службы в 10:23 по местному времени (17:23 мск). Газета The Sun сообщала, что в 11:33 всех учеников эвакуировали.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи и полицейские машины. Для расследования дела также привлекли ФБР.

По данным газеты, в школе «Апалачи» учится примерно 19 тыс. детей. Согласно календарю школьной системы округа Барроу, первый учебный день в школе состоялся 1 августа .