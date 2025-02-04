Агенты Федерального бюро расследований (ФБР), которые входят в секретную группу, изучающую НЛО, обеспокоены, что могут потерять работу. Politico со ссылкой на источники пишет, что это связано с возможной чисткой в ФБР.

Всем агентам бюро приказали заполнить анкету, где они должны рассказать о работе над делами о штурме Капитолия 6 января 2021-го. Как сообщили источники издания, «есть опасения, что этот шаг может привести к зачистке агентства» по приказу 47-го президента США Дональда Трампа.

Дело в том, что некоторые агенты ФБР из секретной группы, расследующей всплеск «неопознанных аномальных явлений» (UAP, так власти называют НЛО), как раз работали над делами о штурме.

«Я говорил с несколькими агентами из рабочей группы по UAP, которые боятся потерять свои должности, что может привести к непреднамеренной компрометации расследования. Я беспокоюсь, что рабочая группа UAP ФБР может пострадать от изменений в переходном периоде. Власти могут не знать о невероятной работе, которую выполняют эти агенты», — сказал исполнительный директор Americans for Safe Aerospace и бывший пилот ВМС США Райан Грейвс.

Ранее о существовании этой секретной группы публично не говорили. Но Грейвс и еще три собеседника Politico рассказали, что группа состоит из руководителя программы и более десятка агентов по всей стране, которые «проводят большую часть своего времени, отслеживая UAP».

«Хотя мы не комментируем какие-либо вопросы, касающиеся кадровых вопросов бюро, ФБР расследует неопознанные аномальные явления, когда существует вероятность нарушения федерального законодательства, а также для сбора, обмена и анализа разведданных для борьбы с угрозами безопасности США», — заявили в ФБР.