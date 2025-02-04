Агенты Федерального бюро расследований (ФБР), которые входят в секретную группу, изучающую НЛО, обеспокоены, что могут потерять работу. Politico со ссылкой на источники пишет, что это связано с возможной чисткой в ФБР.
Всем агентам бюро приказали заполнить анкету, где они должны рассказать о работе над делами о штурме Капитолия 6 января 2021-го. Как сообщили источники издания, «есть опасения, что этот шаг может привести к зачистке агентства» по приказу 47-го президента США Дональда Трампа.
Дело в том, что некоторые агенты ФБР из секретной группы, расследующей всплеск «неопознанных аномальных явлений» (UAP, так власти называют НЛО), как раз работали над делами о штурме.
«Я говорил с несколькими агентами из рабочей группы по UAP, которые боятся потерять свои должности, что может привести к непреднамеренной компрометации расследования. Я беспокоюсь, что рабочая группа UAP ФБР может пострадать от изменений в переходном периоде. Власти могут не знать о невероятной работе, которую выполняют эти агенты», — сказал исполнительный директор Americans for Safe Aerospace и бывший пилот ВМС США Райан Грейвс.
Ранее о существовании этой секретной группы публично не говорили. Но Грейвс и еще три собеседника Politico рассказали, что группа состоит из руководителя программы и более десятка агентов по всей стране, которые «проводят большую часть своего времени, отслеживая UAP».
«Хотя мы не комментируем какие-либо вопросы, касающиеся кадровых вопросов бюро, ФБР расследует неопознанные аномальные явления, когда существует вероятность нарушения федерального законодательства, а также для сбора, обмена и анализа разведданных для борьбы с угрозами безопасности США», — заявили в ФБР.
Во время штурма Капитолия США 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. На тех выборах Трамп проиграл Байдену, но своего поражения не признал. В результате беспорядков в Капитолии полиция застрелила манифестантку, еще несколько человек умерли по причинам, не связанным с насилием. Порядка 140 полицейских пострадали.
20 января вновь пришедший к власти Трамп подписал указ о помиловании более 1 тыс. человек, обвиняемых в штурме.